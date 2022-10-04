Кинули "другу армію світу": у Росії виробник безпілотників ошукав Міноборони РФ

У Росії виробник безпілотників обманув "другу армію світу".
Виробник безпілотників обманув Міністерство оборони на 20 млн рублів. Зараз керівників компанії оголосили у розшук.
Про це повідомляє телеграм-канал Baza.
За даними російського телеграм-каналу, компанія "Тетіс Про" у 2015 році отримала замовлення на виробництво автономного підводного апарату "Гавіа". Сума замовлення становила 101,9 мільйона рублів.
ФСБ встановила, що компанія обманула російське Міноборони на понад 20 млн рублів.
Суд стягнув весь отриманий дохід компанії. Керівників "Тетіс Про" зараз розшукують. За фактом події порушено справу за статтею 285 ("зловживання посадовими повноваженнями") КК РФ.
Нагадаємо, Резніков розповів, як вирішують проблему іранських безпілотників.
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