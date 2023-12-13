“Кинуті на хрен всіма”: бойовики-”ветерани” війни на Донбасі поскаржилися на свою непотрібність Росії (відео)

Їх ніхто у Росії не визнає учасниками бойових дій, не звертаючи уваги на посвідчення, видані “ЛДНР”.

Бойовики так званих “ДНР” та “ЛНР”, які ще від 2014 року “воювали за Росію”, записали повне драматизму звернення з проханням про допомогу, оскільки вони живуть “в хренових умовах” і “кинуті на хрен всіма”.

Відео з наріканнями на недбайливе ставлення до “ветеранів” війни на Донбасі опублікував з власними коментарями журналіст та блогер Денис Казанський.

На цьому відео похмурі та переважно беззубі чоловіки з пом’ятими обличчями, одягнуті у камуфляж, прикрашений брязкальцями медальок, розповідають, що всі вони під час бойових дій отримали поранення — дехто залишився без ніг чи рук, а комусь поталанило і обійшлося контузією.

Однак їх ніхто у Росії не визнає учасниками бойових дій, їхні посвідчення, видані “ЛДНР”, за словами одного з промовців, “не котируються”, і жодних виплат їм не належить. Вони отримують мінімальну пенсію і живуть, де прийдеться, ніби бомжі.

Один з колишніх бойовиків зізнався, що отримує пенсію 7 тисяч російських рублів (близько 70 доларів) і змушений жити разом із сім’єю в дешевому гостелі.

Важко рухаючи язиком, ці очевидно спиті “ветерани” стверджують, що воювали у 2014-18 роках, захищаючи “російський народ”, а тепер у Росії їм говорять, що їх “туди не посилали”, а у військкоматі “водять за ніс”.