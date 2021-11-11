Кинувся під потяг заради 3 мільйонів євро: в Угорщині звинуватили чоловіка, якому ампутували ноги

Чоловік залишився без ніг і без страхової компенсації.

В Угорщині потяг переїхав ноги чоловіку, після чого їх довелося ампутувати. Травмованого чоловіка звинувачують у тому, що він навмисне ліг під транспортий засіб.

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Як повідомляє угорський портал Blikk, чоловік впродовж року, від 2013 по 2014 р., застрахував своє життя від нещасних випадків у 14 компаніях. Після цього з ним і стався надзвичайний випадок. Чоловіка звинувачують у тому, що таким чином він хотів отримати страхову виплату на суму 2,8 мільйона євро. Він начебто заліз на передню частину потяга, що відправлявся і кинувся на рейки.

Невдовзі після інциденту його дружина повідомила про це в страхові компанії, вимагаючи компенсації. Однак для більшості страхових компаній ця справа здалася підозрілою.

Розслідування довело, що у цей день чоловік не взяв для подорожі один з трьох власних автівок, а пішов на залізничну станцію. Він стверджував, що на платформі були шматки розбитого скла, на яких він послизнувся, а потім потрапив під потяг.

Поруч опинилася дружина підозрюваного, яка мала з собою "спеціальне обладнання, щоб зупинити кровотечу". Дивним ще є той факт, що машиніст спершу стверджував, що чоловік справді потрапив під потяг, але згодом змінив свідчення, сказавши, що обвинувачений навмисно ліг під транспортний засіб.

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