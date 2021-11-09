Кинувся просто на пістолет: священнику вдалося зупинити напад на парафіян (відео)

Кинувся просто на пістолет: священнику вдалося зупинити напад на парафіян (відео)

На, щастя постріл так і не пролунав.

Пастор зі США став справжнім героєм після того, як зміг зупинити стрілянину прямо біля вівтаря церкви.

Про це 8 листопада повідомили в ABC News.

26-річний Дезіре Баганда слухав службу в церкві п’ятдесятників у Нешвіллі, США минулої неділі. Раптово він дістав пістолет і спрямував його до вівтаря, де пастор молився разом з прихожанами.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний почав розмахувати пістолетом і направив його на парафіян. Поліція повідомляє, що Баганда наказував усім встати.

Пастор, що вів службу в церкві, накинувся на підозрюваного, аби збити його з ніг і зупинити. Кілька присутніх також кинулись пастору на допомогу, щоб дати людям втекти.

На щастя, постріл так і не пролунав. Поранених, за даними поліції Нешвілла, також немає.

"Героїчний вчинок місцевого пастора та кількох його парафіян врятували церкву від насильства", — йдеться в повідомленні поліції.

Баганда не був членом церкви, але, за словами пастора, бував там раніше.

Поліція заявила, що Дезіре Баганда вже звинувачений у 15 кримінальних злочинах з обтяжуючими обставинами. Офіцери також додали, що очікуються й нові звинувачення.

Police frequency [08.11.21 13:41]#Nashville #Tennessee “man walks up to the altar with a gun at Nashville Light Mission Pentecostal Church, waves it around, points it at congregation… pastor Ezekiel Ndikumana prays, heroically tackles him and he’s disarmed without a shot fired" pic.twitter.com/NtMPmBR6xe — ∉Lᛗ∉ᚱ_FÜↁↁ˚✧₊⁎⁺˳✧ (@BlaiseP59407586) November 8, 2021

Нагадаємо, в американському штаті Джорджія під час затримання підозрюваний підстрелив поліцейського і втік з місця події. Слідчі з Джорджії запропонували винагороду у розмірі 30 тисяч доларів за будь-яку інформацію про підозрюваного.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання