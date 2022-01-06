Киргизстан відмовився відправляти свої війська для "зачистки" мітингувальників в Казахстані

Киргизстан відмовився відправляти свої війська для "зачистки" мітингувальників в Казахстані

Наразі відомо, що війська до Кахастану направили Росія, Білорусь, Таджикистан.

Киргизстан, який входить до країн-членів Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ), не направлятиме свої військова до Казахстану для "зачистки" мітингувальників.

З такою заявою виступив Ербол Султанбаєв, речник президента країни, 6 січня, передають "РИА Новости".

"Наші військові не будуть залучені у жодних діях з учасниками акцій у Казахстані" , – сказав речник президента Киргизсану.

Перед тим, очільник Киргизстану Садир Жапаров провів переговори щодо ситуації в охопленому протестами Казахстані з Токаєвим, Путіним та Пашиняном. Під час розмови Султанбаєв запевнив, що їхні війська можуть бути залучені лише для охорони стратегічних об'єктів, а не для мітингувальнів.

Відомо, що до Казахстану, де тривають сутичники між правоохоронцями та мітингувальниками, свої свійська для "придушення" направили Росія, Білорусь, Таджикистан. Водночас прессекретар ОДКБ Володимир Зайнетдінов раніше повідомляв, що до Казахстану направили "Колективні миротворчі сили" Організації Договору про колективну безпеку. До їхнього складу увійшли підрозділи збройних сил Вірменії, Білорусі, Росії, Киргизстану і Таджикистану.

Раніше Міноборони РФ опублікувало відео, на якому десантники Росії сідають в вантажний літак для відправлення в Казахстан для придушення протестів у цій країні.

Зауважимо, що до складу Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Кремль намагається подати ОДКБ як альтернативу НАТО.

Нагадаємо, у Казахстані п'ятий дент тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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