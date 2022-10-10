Киргизстан вслід за Вірменією відмовився від проведення навчань ОДКБ

Путін втрачає підтримку навіть серед країн, яких раніше називали сателітами РФ.

Влада Киргизстану вирішила скасувати навчання військ країн Організації договору про колективну безпеку на своїй території (ОДКБ).

Про це інформує "Радіо Азаттик".

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Командно-штабні навчання з миротворчими силами ОДКБ "Непорушне братерство-2022" мали відбутися на території Киргизстану в жовтні. Проте 14-17 вересня на кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном сталося чергове масштабне зіткнення військових обох країн. Внаслідок конфлікту загинули 63 громадяни Киргизстану, майже 200 отримали поранення.

І Киргизстан і Таджикистан є членами ОДКБ.

Також президент Киргизстану Садир Жапаров не приїхав до РФ на святкування ювілею Путіна. На заході мав бути присутній глава Таджикистану Емомалі Рахмон.

Раніше від участі у навчаннях відмовилися Казахстан та Вірменія. Остання пояснила своє рішення новим загостренням на вірмено-азербайджанському кордоні.

У Вірменії також відбувались протести з вимогою виходу з ОДКБ, адже Росія, яка теж є членом Організація, не надала Єревану військову допомогу у боротьбі з Азербайджаном.

Що таке ОДКБ

Організація договору колективної безпеки (ОДКБ) – військово-політична організація, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Між останніми двома періодично спалахують прикордонні конфлікти через відсутність демарканції кордону.

Кремль намагається показати ОДКБ як альтернативу НАТО.

Зазначимо, що відповідно до статуту цієї організації ОДКБ може використовувати своїх військових лише на території країн-учасниць. Тоді як Україна не є членом ОДКБ.

Після повномасштабгого вторгнення, коли Росія зазначала перших поразок, Путін вимагав від країн-членів ОДКБ ввести "миротворців" на територію України.

Потім диктатор клянчив у цих країн військове озброєння та техніку. Як розповів вйськовий експерт Олег Жданов, із Казахстану до Росії йшли колони військової техніки.