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Киргизстан звинувачує Таджикистан в провокації на кордоні: послу вручили ноту

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Киргизстан звинувачує Таджикистан в провокації на кордоні: послу вручили ноту

Associated Press

Дипломати вважають, що дії Душанбе порушують досягнуті раніше домовленості щодо деескалації напруги.

Міністерство закордонних справ Киргизстану вручило послу Таджикистану ноту протесту через появу військових на спірній ділянці кордону в Ошській області і звинуватило їх в провокації. 

Про це у п'ятницю, 4 липня, пише "Sputnik Киргизстан".

Дипломати вважають, що дії Душанбе порушують досягнуті раніше домовленості щодо деескалації напруги і можуть привести до чергового загострення ситуації, застосування сили. Вони вимагають від таджицьких прикордонників демонтувати контейнер з невідомим вмістом, встановлений в ніч на 4 червня, а також відвести стягнуту до кордону техніку і особовий склад.

Як повідомлялося, 28 квітня на кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася перестрілка між військовими. 

Загострення на таджицько-киргизькому кордоні відбуваються періодично. Що не поділили Таджикистан і Киргизстан, читайте в матеріалі ТСН.ua

Новини світу: на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном лунають постріли, попри домовленості

Новини світу: на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном лунають постріли, попри домовленості