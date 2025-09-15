Кіришський НПЗ після атаки українських дронів зупинив роботу — Reuters

Після атаки дронами зупинено ключовий підрозділ Кіришського НПЗ у Росії / © ТСН

Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, а саме Кіриський нафтопереробний завод у Ленінградській області, призупинив роботу ключової установки після атаки безпілотників.

Про це Reuters повідомили два джерела в галузі.

За даними джерел, пошкоджений підрозділ забезпечує майже 40% від загальної потужності заводу, який може переробляти близько 20 млн тонн нафти на рік (приблизно 400 тис. барелів на добу). Унаслідок пожежі, що виникла через падіння уламків дронів, пошкоджено піч та інше обладнання. Відновлювальні роботи можуть тривати близько місяця.

Водночас підприємство планує збільшити завантаження інших виробничих ліній до 20%, аби частково компенсувати втрати. Це дозволить утримувати обсяги переробки на рівні близько 75% від номінальної потужності.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив, що було збито три дрони, а пожежу, яка виникла, ліквідували. Постраждалих немає.

Кіришський НПЗ, що належить компанії «Сургутнафтогаз», є одним із двох найбільших у Росії. За даними галузевих джерел, у 2024 році він переробив 17,5 млн тонн нафти, що становить близько 6,6% від загальних обсягів у РФ.

Нагадаємо, через атаки дронів на НПЗ росіяни стикнулися зі страшною «бідою» — дефіцитом бензину. Це викликає у них істерику й паніку.

Також стало відомо, що далекобійними ударами України виведено 17% потужності нафтопереробки Росії, що підтвердили в ГУР.