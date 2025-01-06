Кишинів хотів своїм коштом закупити газ для Придністровʼя, але там відмовились — Міненергетики Молдови

Невизнане Придністров'я зіткнулося з великими проблемами через те, що припинився транзит російського газу через Україну, однак Кишинів пропонував Тирасполю купувати для регіону європейський газ власним коштом.

Про це заявив держсекретар Міненергетики Молдови Костянтин Боросан.

Він заявив, що ще у грудні Молдова пропонувала Придністровʼю закупити газ своїм коштом для регіону, однак у Тирасполі відмовляються від подібної пропозиції.

"Уже на засіданні від 11 грудня 2024 року на платформі Міністерства Енергетики з енергетичними підприємствами, включно з підприємствами з лівого берега Дністра, було запропоновано "Тираспольтрансгазу" розглянути можливість закупівлі природного газу на біржі BRM як альтернативу в разі припинення поставок від "Газпрому", - ідеться в повідомленні.

Крім того, 20 грудня 2024 року, за участю енергетичних підприємств, включно з МГРЕМ та "Тираспольтрансгазом", Придністров'ю було запропоновано механізм співпраці шляхом купівлі природного газу молдовським постачальником - компанією "Енергоком", а також його подальшої переробки в електроенергію на МГРЕМ, однак відповіді на це питання немає до сьогоднішнього дня.

"2 січня 2025 року "Молдовагаз" і "Енергоком" запропонували "Тираспольтрансгазу" робочий механізм закупівлі природного газу на регіональних ринках. 31 грудня 2024 року успішно протестовано транзитний маршрут через Трансбалканський коридор і закупівлю на газовій біржі в Болгарії", - пише Боросан.

Крім того, він повідомив, що 2 січня "Тираспольтрансгаз" відмовився від цієї форми співпраці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в невизнаному Придністров'ї запровадили віялові відключення світла.

Крім того, ми раніше інформували, що аналітики пояснили, як Кремль використає енергетичну кризу у Молдові.

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