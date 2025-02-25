Кішку залишили на морозі з прощальним посланням: історія, яка сколихнула Мережу

Західній Вірджинії (США) на фермерських угіддях знайшли 10-річну кішку, яка була прив’язана до стовпа на 12-градусному морозі. Поруч із твариною лежала рукописна записка від господаря, який пояснив, що більше не може за нею доглядати.

Про інцидент повідомила служба захисту тварин Humane Society, закликавши людей бути відповідальнішими щодо своїх улюбленців.

“Вчора вранці наша співробітниця їхала на роботу й помітила щось дивне біля ферми – прив’язану до стовпа кішку. На вулиці 12-градусний мороз. Це не нормально!”, – йдеться в повідомленні організації, яке швидко стало вірусним.

На одній з опублікованих фотографій видно кішку, що лежить на підстилці, а на іншій – записку, яку залишив її колишній власник.

“Її звуть Мейбеллін. Вона стерилізована і хороша кішка. Не можу більше за нею доглядати. Вибачте, що вам не відкрили”, – зазначено у записці.

Прощальне послання, що було з кішкою

Що буде з кішкою далі?

Зараз Мейбеллін перебуває на карантині у теплому вольєрі та отримує необхідну медичну допомогу. У притулку повідомили, що протягом наступних двох тижнів тварину не віддаватимуть новому власнику, доки не буде оцінено її стан здоров’я.

Співробітники Humane Society наголосили, що люди, які більше не можуть доглядати за тваринами, повинні передавати їх у притулки або служби контролю, а не викидати на вулицю.

“Ми не хочемо нікого принижувати, але важливо донести до суспільства, що так чинити не можна”, – зазначили волонтери.

Реакція людей у мережі

Історія викликала бурхливе обговорення в соцмережах:

“Люди викидають тварин на ферми, думаючи, що це краще для них, але це жахливо”, – написав один з користувачів.

“Мені огидно. Деякі люди просто жахливі”, – додав інший.

“Бідолашне малятко! Я сподіваюся, що вона отримає любов і турботу, на які заслуговує”, – зазначив ще один коментатор.

Волонтери наголошують: якщо власник більше не може доглядати за улюбленцем, краще звернутися до спеціальних служб, ніж прирікати тварину на небезпеку.

Нагадаємо, італійський лікар перебуває під слідством за те, що використав лікарняне обладнання для діагностики своєї травмованої домашньої кішки, а потім прооперував її, щоб врятувати життя.

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