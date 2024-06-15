Кислиця розповів, як Росія шукає по всьому світу "гарматне мʼясо" для війни проти України

Росія часто вдається до обману, погроз, а також пропонує гроші.

Росія намагається збільшити кількість військово контингенту для продовження війни проти України і розпочала глобальну кампанію для пошуку найманців по всьому світу.

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Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Він заявив, що Росія часто вдається до обману та погроз, тому Кислиця закликав держави-члени Організації до протидії такій кампанії Кремля.

"Закликаємо всі держави-члени ООН відстежувати російських рекрутерів у ваших країнах та вживати заходів для запобігання руйнівному впливу російської кризи на безпеку ваших громадян. Прояснімо, Росія шукає гарматне м'ясо", - зазначив Кислиця.

Крім того, дипломат навів приклади того, як Росія намагається вербувати найманців серед громадян країн Африки та Азії.

"Як повідомляють міжнародні ЗМІ, російська влада погрожувала не продовжити візи африканським студентам і працівникам, якщо вони не погоджуються піти до армії. Москва затримує іноземців з робочими візами та змушує їх обирати між депортацією чи призову в армію", - йдеться в публікації Кислиці.

Крім того, Росія веде масовану компанію рекрутингу, заманюючи іноземних громадян обіцянками вигідної роботи, та згодом кидає їх на фронт.

"Серед останніх випадків — втеча 22 шріланкійців, які зуміли дезертирувати з російської армії та повернутися додому. Як описав цю жахливу ситуацію 11 червня речник Міністерства оборони Шрі-Ланки, (цитую) "Їх обдурили"", - каже український дипломат.

Кислиця нагадав, що один з числа цим 22 чоловіків, на ім'я Аніл Мадусанка, пізніше розповів журналістам, що. Його запрошували до РФ на роботу водія, однак після приїзду примусово відправили на фронт.

"Після поранення він зміг втекти до посольства своєї країни в Москві, яке організувало його репатріацію", - додав постпред України в ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий назвав причини, чому Росія використовує найманців з Африки на війні в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що для наступу на Харківщині РФ залучила найманців з Африки.

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