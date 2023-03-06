Кислиця закликає не дати Росії головувати у Радбезі ООН у квітні

Сергій Кислиця наголосив,що РФ має відчувати наслідки агресії і злочинів вже зараз.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав не дозволити місячне головування Росії у Раді безпеки ООН з квітня.

Про це він написав у Twitter.

"Вторгнення рф Антоніу Гуттеріш назвав "найсумнішим днем за його перебування на посаді". Це буде найсумнішим днем в історії ООН до 1 квітня 2023 року, якщо справедливість не візьме гору і рф почне головування в Радбезі. Досить ґвалтувати правосуддя та гнобити Статут ООН", - наголосив Кислиця.

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Водночас, за його словами, рішення про видалення Росії з Радбезу ООН і щонайменше недопущення її головування в Раді не належить до компетенції генсека ООН. "Це питання до членів Ради... рф має відчувати наслідки агресії і злочинів вже зараз", - написав Кислиця.

On the night of invasion @antonioguterres called it “the saddest day in his tenure”; in fact the saddest in UN history until April 1, 2023 when, unless justice prevails, russia assumes presidency of Security Council. Stop raping justice & quashing UN Charter! Accountability now! https://t.co/DCoabbxw2t pic.twitter.com/yqEMHerF4w — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 6, 2023

Зазначимо, у березні в Радбезі ООН головує Мозамбік. З квітня, за графіком ООН, Росія на місяць візьме на себе головування в РБ. Очільником представництва РФ в ООН є Василь Нєбєнзя.

Нагадаємо, Сергій Кислиця емоційно відреагував на скандальні заяви міністра закордонних справ агресорки Росії Сергія Лаврова під час саміту G20 в Індії. Зокрема, Кислиця наголосив, що голова російського МЗС поєднує в собі три амплуа: клоуна, блазня та придурка. Крім того, за словами представника в ООН, Лавров - жалюгідний.

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