Кіт допоміг поліції затримати шахрая: як пухнастик виказав зловмисника

Вдома у підозрюваного були свекруха та кіт, останній і викрив свого власника.

Поліція затримала 25- річного інтернет-шахрая, якого розшукували суд і прокуратура. Місце, де ховався чоловік, видав кіт.

Про це повідомляє польська поліція Варшави.

Поліцейські розповіли, що затриманого підозрюють у численних онлайн-шахрайствах на популярному сайті продажу. Його розшукували окружні суди в Лодзі, Щецині та Білостоку, а також прокуратури Варшави, Білостока, Грубешова, Срема та Дембіці, які видали накази встановити його місцеперебування і затримати.

"25-річний хлопець мав три покарання у вигляді позбавлення волі загальним терміном 17 місяців", - розповіла поліцейська Пауліна Онишко.

Під час операції із затримання зловмисника поліцейські визначили ймовірне місце проживання чоловіка та зайшли до будинку. Вдома була свекруха розшукуваного, яка стверджувала, що чоловіка немає у помешканні.

Але увагу зловмисників привернула поведінка домашнього улюбленця. Кіт пильно дивився на затемнене місце під сходами. Поліція перевірила його і, нахиливши товсту ковдру, знайшли під нею 25-річного чоловіка, якого розшукували.

Підозрюваного доставили до відділку поліції і перевели до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, у Польщі шахрай з України "кинув" на гроші двох співвітчизників.

Ще раніше у Польщі затримали 21-річног о громадянина України, який у шахрайський спосіб знімав чужі гроші в банкоматах за кодами BLIK. Зловмисник зумів виманити що найменше 50 тис. злотих ( близько $11 150).

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