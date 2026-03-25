Кіт Келлог знайшов несподівану схожість між Зеленським і Трампом

Кіт Келлог порівняв Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, відзначивши їхню схожість / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський дуже схожий на американського лідера Дональда Трампа.

Таку думку висловив колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі американського телеканалу Fox News.

«Він дуже схожий на президента Трампа. Він дуже прямолінійний. Не на словах, а тим, яким він є, як він діє та як він говорить», — сказав Келлог.

Він наголосив, що війна Росії проти України — це не бізнес-угода. Кіт Келлог також нагадав, що був в Україні та, зокрема, на лінії фронту, де особисто бачив мужність українців.

«Я віддаю належне українцям. Те, що вони зробили за останні понад чотири роки, вражає. Вони фактично зупинили російську військову машину. Я думаю, що з часом Путін просто має усвідомити, що не зможе виграти цю війну», — додав він.

Нагадаємо, що, за інформацією NYT, Трамп обізвав Келлога «ідіотом» після його слів, що Зеленський «мужній борець».

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Трамп ставиться до нього, як до сина, і чекає на ставлення до себе, як до батька.