ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
492
Час на прочитання
2 хв

Кіт залишився без їжі через візит до ветеринара: реакція пухнастика потішила користувачів Мережі

Кіт, який звик до свого звичного режиму харчування та порцій, зовсім не збирався миритися з тим, що його обмежують в їжі, навіть ненадовго.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Невдоволений Кітті

Невдоволений Кітті / © скриншот з відео

Мешканка США, 27-річна Кортні зі штату Оклахома, була змушена позбавити свого 16-річного кота Кітті їжі на декілька годин, однак зіштовхнулася з несподіваною реакцією улюбленця.

Кіт, який звик до свого звичного режиму харчування та порцій, зовсім не збирався миритися з тим, що його обмежують в їжі, навіть ненадовго. Кумедною історією зі свого життя Кортні поділилася у TikTok.

Власниця котика зізналася у коментарі для видання Newsweek, що Кітті звик до того, що у вільному доступі у нього завжди є сухий корм. Вологий натомість тварина отримує тоді, коли власниця прокидається.

Однак нещодавно звичний режим харчування Кітті довелося змінити на деякий час: коту потрібно було пробути кілька годин без їжі. Саме таку вимогу висунув ветеринар, у якого улюбленцю потрібно було пройти процедуру.

«Я не годувала його з 8:30 вчора ввечері, а зараз уже майже 10:30 ранку», — розповіла Кортні.

Після таких «голодних тортур» вона зрозуміла, що її кіт зовсім не готовий миритися з обмеженнями. Тварина всілася на дивані неподалік від власниці і мовчки дивилася на жінку, спрямувавши на неї сумний чи навіть сердитий погляд.

Кіт просидів так деякий час, пильно вдивляючись у свою господиню і мовчки вимагаючи свою законну їжу. У цей час він навіть оком не моргнув.

Така реакція тварини швидко стала популярною серед користувачів TikTok. Відеоролик зібрав понад 111 тисяч уподобань та сотні коментарів. Ось деякі з них:

  • «Будь ласка, повідомте нам, коли його нагодують і кіт більше не плануватиме вашу смерть», — зазначив один із користувачів;

  • «Моє голодування для тебе жарт?», — покепкував інший коментатор;

  • «Він справді нахмурився», — зауважив ще один користувач.

Варто зауважити, що власникам радять перед процедурами улюбленців у ветеринарів ретельно підготуватися, зокрема подбавши про спокій тварини та створення комфортних умов.

До слова, для здоров’я та активності дорослу кішку в середньому слід годувати двічі на день — вранці та ввечері, що відповідає її природним біоритмам. Кошенят до 6 місяців годують 4-5 разів на день. Вагітні та хворі кішки можуть потребувати їжі 3-4 рази на день невеликими порціями, що краще узгодити з ветеринаром.

Дата публікації
Кількість переглядів
492
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie