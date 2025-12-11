Кіт залишився без їжі через візит до ветеринара: реакція пухнастика потішила користувачів Мережі

Невдоволений Кітті / © скриншот з відео

Мешканка США, 27-річна Кортні зі штату Оклахома, була змушена позбавити свого 16-річного кота Кітті їжі на декілька годин, однак зіштовхнулася з несподіваною реакцією улюбленця.

Кіт, який звик до свого звичного режиму харчування та порцій, зовсім не збирався миритися з тим, що його обмежують в їжі, навіть ненадовго. Кумедною історією зі свого життя Кортні поділилася у TikTok.

Власниця котика зізналася у коментарі для видання Newsweek, що Кітті звик до того, що у вільному доступі у нього завжди є сухий корм. Вологий натомість тварина отримує тоді, коли власниця прокидається.

Однак нещодавно звичний режим харчування Кітті довелося змінити на деякий час: коту потрібно було пробути кілька годин без їжі. Саме таку вимогу висунув ветеринар, у якого улюбленцю потрібно було пройти процедуру.

«Я не годувала його з 8:30 вчора ввечері, а зараз уже майже 10:30 ранку», — розповіла Кортні.

Після таких «голодних тортур» вона зрозуміла, що її кіт зовсім не готовий миритися з обмеженнями. Тварина всілася на дивані неподалік від власниці і мовчки дивилася на жінку, спрямувавши на неї сумний чи навіть сердитий погляд.

Кіт просидів так деякий час, пильно вдивляючись у свою господиню і мовчки вимагаючи свою законну їжу. У цей час він навіть оком не моргнув.

Така реакція тварини швидко стала популярною серед користувачів TikTok. Відеоролик зібрав понад 111 тисяч уподобань та сотні коментарів. Ось деякі з них:

«Будь ласка, повідомте нам, коли його нагодують і кіт більше не плануватиме вашу смерть», — зазначив один із користувачів;

«Моє голодування для тебе жарт?», — покепкував інший коментатор;

«Він справді нахмурився», — зауважив ще один користувач.

Варто зауважити, що власникам радять перед процедурами улюбленців у ветеринарів ретельно підготуватися, зокрема подбавши про спокій тварини та створення комфортних умов.

До слова, для здоров’я та активності дорослу кішку в середньому слід годувати двічі на день — вранці та ввечері, що відповідає її природним біоритмам. Кошенят до 6 місяців годують 4-5 разів на день. Вагітні та хворі кішки можуть потребувати їжі 3-4 рази на день невеликими порціями, що краще узгодити з ветеринаром.