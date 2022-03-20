Китай буде дотримуватися нейтралітету щодо України і не піддаватиметься зовнішньому тиску — МЗС країни

Китай буде дотримуватися нейтралітету щодо України і не піддаватиметься зовнішньому тиску — МЗС країни

У Китаї кажуть, що республіка сприятиме переговорам між Україною і Росією, аби якнайшвидше припинити бойові дії.

Китай відкидає всі обвинувачення, що лунають від інших країн на його адресу й не піддаватиметься тиску, який міжнародна спільнота намагається чинити на Пекін.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван І, пише Інтерфакс.

"Китай продовжуватиме виносити незалежні судження, засновані на суті самого питання, об'єктивним і справедливим чином. Ми ніколи не приймемо жодного зовнішнього примусу і тиску, і ми також виступаємо проти будь-яких необґрунтованих звинувачень та підозр на адресу Китаю", — наголосив Ван І.

За його словами, Китай завжди підтримував мир в усьому світі і послідовно протистояв війні. Про це голова КНР Сі Цзіньпін сказав президенту США Джо Байдену під час їхньої останньої розмови.

Так, зокрема, Сі Цзіньпін заявив Байдену, що "всі сторони повинні спільно сприяти діалогу та переговорам між сторонами (війни в Україні - ред.), щоб якнайшвидше припинити бойові дії, уникнути жертв серед цивільного населення та запобігти гуманітарній кризі".

Ван І наголосив, що позиція Китаю щодо війни в Україні "об'єктивна і справедлива, вона відповідає побажанням більшості країн".

"Час доведе, що Китай, займаючи таку позицію, перебуває на правильному боці історії", — наголосив глава МЗС КНР.

Нагадаємо, 18 березня резидент США Джо Байден і очільник Китаю Сі Цзіньпін провели двогодинну відеорозмову, під час якої, зокрема, обговорили війну в Україні, розв'язану Росією. Це сталося за кілька днів після того, як у США припустили, що КНР може надати Росії військову та фінансову допомогу, яку РФ просила для війни в Україні.

Після того заступник міністра закордонних справ Китаю Ле Юйчен вважає, що санкції Заходу проти Росії через вторгнення до України стають “усе більш обурливими”. Окрім того, за його словами, розширення НАТО на схід заганяє цю ядерну державу “в глухий кут”.

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