Китай буде підтримувати Україну, але лише за однієї умови — ексміністр закордонних справ

Як тільки Російська Федерація зазнає поразки у війні, Китай одразу стане на підтримку нашої країни.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в ефірі телеканалу “Еспресо”.

За його словами, зараз Китай не хоче втрачати свого ідеологічного й залежного від нього партнера, яким він бачить Російську Федерацію.

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“Поставимо себе на місце Китаю, для чого мені - китайцю втрачати Росію, коли ми з нею можемо спільно протистояти ненависному Заходу, а тим більше, що я можу впливати на цю Росію. Тоді я не буду робити так, щоб цей партнер десь, кудись зник і навпаки буду йому тихо, спокійно під столом, де завгодно допомагати, щоб він тримався і ми були разом", - пояснив Огризко.

Однак, за його словами, як тільки Росія зазнає поразки, Китай буде змушений підлаштовуватися під події, а тому одразу змінить своє ставлення до нашої країни.

"Повірте, як тільки Росія впаде, Китай дуже полюбить Україну і скаже: те, що було перед цим, була помилка, це якийсь там Ван Ї - його знімуть чи розстріляють публічно на стадіоні й так далі, зроблять цапом-відбувайлом і скажуть, що це насправді не була офіційна позиція, це були якісь викривлення в українському питанні", - припустив ексміністр закордонних справ.

Володимир Огризко наголосив, що наразі Пекіну вигідніше триматися разом з Москвою, а для того, щоб ставлення змінилося Україні треба перемогти цю “прокляту недоімперію”.

“Після цього ситуація у світі буде абсолютно іншою і Китай не зможе грати на стороні зла, він буде шукати способи домовлятися з тим самим Заходом, бо це йому зрештою важливіше", - підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно в уряді Китаю заявили, що готові розвивати партнерські відносини з Україною в усіх галузях.

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