Китай бурить одну з найглибших свердловин у світі: яка мета проєкту

У Китаї триває буріння однієї з найглибших свердловин світу — Shenditake 1, яка, за прогнозами, повинна досягти глибини 11 100 метрів. Проєкт стартував у травні 2023 року в пустелі Такла-Макан, розташованій у басейні Тарім, Сіньцзянь.

Про це повідомило видання Unilad.

Упродовж 10 місяців вчені змогли проробити понад 10 000 метрів, використовуючи 1000 бурильних труб і 20 бурових долот. Однак, після досягнення важливого рубежу в березні, буріння стало не лише технічно складним, а й небезпечним. Температура в свердловині перевищує 200°C, а пластовий тиск досягає понад 130 МПа. Високоміцні будівельні конструкції, наприклад, мости, зазвичай створюються з бетону, здатного витримувати навантаження до 41 МПа.

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"Китайські ЗМІ стверджують, що "суворе ґрунтове середовище" та "складні підземні умови" Тарімського басейну є складним місцем для дослідження.Але є дуже вагома причина, чому вчені взялися за цей подвиг", - йдеться в матеріалі.

Мета проєкту — вивчити внутрішню структуру Землі, що дасть нові дані для геонаукових досліджень. Китайська національна нафтова корпорація, яка керує проєктом, зазначає важливість цих досліджень для розвитку наукових знань про Землю. Хоча згідно з планами, свердловина мала досягти своєї максимальної глибини ще в липні, офіційних повідомлень щодо цього поки що не надійшло.

Нагадаємо, метеорологи зафіксували рідкісне явище "Циклон-бомбу".

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