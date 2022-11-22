Китай частково призупинив купівлю сирої нафти з РФ: Bloomberg назвала причину

Напередодні введення ліміту ціни на російську нафту, навіть КНР, яку Кремль вважає союзницею, вагається, чи варто купляти російську нафту.

Покупці сирої нафти з Китаю призупинили купівлю частини російської нафти, очікуючи від США та країн Заходу деталі щодо рівня цінової межі на нафту з РФ, яку буде встановлено 5 грудня.

Про це повідомляє Bloomberg.

У Китаї вагаються щодо закриття угод до того, як буде більше відомо про точний верхній рівень ціни на російську нафту. Наразі кілька партій російської нафти марки ESPO з доставкою у грудні залишаються непроданими. Нафта марки ESPO користується популярністю у нафтопереробних заводів Китаю через високий вихід дизельного палива та коротку відстань доставки.

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Якщо буде встановлений занадто низький рівень ціни, стороні, відповідальній за доставку та страхове покриття (це може бути продавець або покупець, залежно від умов контракту), можливо, доведеться звертатися за послугами до постачальників за межами ЄС. Це ускладнить процес і кардинально змінить економічну складову угод.

Банки, які фінансують закупівлю нафти, побоюються санкцій і стрімкого зростання фрахтових ставок. Постачальники також оцінюють можливість санкцій чи штрафів з боку ЄС.

Зазначається, що Китай та Індія стали життєво важливими точками збуту російської нафти після того, як більшість інших покупців уникали Росію після її вторгнення в Україну.

Обмеження цін на російську нафту: що відомо

За інформацією Bloomberg, країни G7 23 листопада планують оголосити, на якому рівні вони встановлять верхню межу ціни на російську нафту.

Видання Reuters писало, що країни "Великої сімки" та Австралія погодилися встановити фіксовану максимальну ціну на російську нафту. Обмеження цін почне діяти 5 грудня на нафту та 5 лютого на нафтопродукти.

Мета обмеження — стримати російську нафту на ринку, щоб уникнути стрибків цін і водночас скоротити доходи Москви.

Однак Росія заявила, що не буде продавати нафту країнам, які запровадять обмеження. Замість цього Москва перенаправить поставки "ринковим партнерам" (очевидно, йдеться про Індії та Китай) або скоротить виробництво.

Попри гучні заяви РФ намагається зберегти експорт нафти. Низка світових компаній формують "тіньовий флот" для перевезень російської нафти в умовах санкцій.

Та це мало допомагає агресорці. За інформацією того ж видання Bloomberg, Росія не може знайти нові ринки, куди буде продавати свою нафту, що необхідно зробити до 5 грудня

Тим часом Велика Британія продовжує імпортувати російську нафту, використовуючи різні схеми та лазівки.

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