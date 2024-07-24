Китай чітко висловився щодо українського суверенітету та зброї для Росії – Зеленський

Під час візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Китаю було отримано чіткий сигнал про підтримку суверенітету та цілісності України з боку КНР.

Про це повідомив під час вечірнього звернення в середу, 24 липня, президент України Володимир Зеленський.

"Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. А також було підтверджено й те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, – що Китай не постачатиме зброї Росії", - заявив український лідер.

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Зеленський зазначив, що візит українського посадовця на такому рівні до Китаю відбувся уперше за багато років і це, за його словами, добре.

"На детальну доповідь міністра я очікую після повернення в Україну", - зауважив президент.

В чому вдалося переконати Китай українській делегації?

Нагадаємо, українські дипломати вперше від початку війни прибули до Китаю. Це перший двосторонній візит міністра закордонних справ до Китайської народної республіки.

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