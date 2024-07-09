Китай цинічно відреагував на російський ракетний удар по "Охматдиту"

КНР закликає уникати дій, які можуть призвести до ескалації.

Китайський уряд відреагував на ракетний удар з боку РФ по дитячій лікарні “Охматдит” в Києві. КНР закликав до “стриманості та уникненню дій, які можуть призвести до ескалації”.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

“Позиція Китаю з українського питання послідовна і чітка: всі сторони мають відповідально сприяти охолодженню ситуації та створювати умови для якнайшвидшого припинення вогню і політичного врегулювання кризи”, - заявив речник МЗС Китаю.

Водночас урядовець не відреагував на уточнення, чи засуджує китайська сторона російський удар. Співчуття рідним загиблих він також не висловив.

Проте він вкотре повторив тезу Пекіну щодо важливості дотримання трьох принципів для закінчення війни: не допускати розширення бойових дій, уникати їх ескалації та запобігати залученню в конфлікт інших держав.

“Усі відповідні сторони повинні виявляти спокій і стриманість, уникати дій, які можуть призвести до ескалації ситуації”, - сказав дипломат.

Нагадаємо, що стали відомі імена пілотів, які атакували "Охматдит".

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