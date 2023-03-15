Китай, Іран та РФ розпочали військові навчання: есмінець з ракетами КНР вже в дорозі

Китай, Іран та Росія 15 березня розпочали військово-морські навчання. Вони відбуватимуться Оманській затоці та триватимуть до 19 березня.

Про це повідомляє Міноборони КНР.

Ці навчання мають назву "Пояс морської безпеки-2023". У межах навчань мають намір "поглибити практичне співробітництво між ВМС країн-учасниць".

Китай, як вказується, вже направив есмінець з керованими ракетами Nanning для участі в навчаннях.

"Відповідно до домовленостей військових Росії, Китаю, Ірану та інших країн, військово-морські сили Китаю, Ірану, Росії та інших країн від 15 до 19 березня проведуть спільні військово-морські навчання "Пояс морської безпеки-2023" в Оманській затоці" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові навчання були розроблені на основі попередніх китайсько-ірансько-російських спільних морських навчань, проведених у 2019 і 2022 роках.

Нагадаємо, російська армія проводить радіолокаційні навчання в Калінінградській області, РФ. Для спостереження за небом солдати Путіна використовують потужні радіолокаційні станції "Гамма" і "Небо". Останній наразі є одним з найпотужніших російських переносних радарів. Його радіус дії сягає 500 км. Завдяки йому намагаються "підглянути" за небом над 7 країнами – Білорусі, Естонії, Литви, Латвії, Німеччини, Польщі та Швеції.

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