Китай, Киргизстан та Узбекистан збудують залізницю в обхід Росії

"Новий залізничний коридор Китай-Киргизстан-Узбекистан стане гілкою південного мосту Євразійського континенту та відкриє доступ до ринків Західної Азії та Близького Сходу.

Стартував процес будівництва залізниці, що з'єднає Китай, Киргизстан і Узбекистан та проляже в обхід Росії. Магістраль дозволить постачати товари з Китаю через Центральну Азію до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє видання Tazabek.

На церемонії початку будівництва дороги 27 грудня в Киргизстані президент країни Садир Жапаров заявив, що нова залізниця буде не лише стратегічним об'єктом, а і сполучною ланкою між Заходом та Сходом.

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"Новий залізничний коридор Китай-Киргизстан-Узбекистан стане гілкою південного мосту Євразійського континенту та відкриє доступ до ринків Західної Азії та Близького Сходу. Цей маршрут дозволить доставляти вантажі з Китаю в Киргизстан і Центральну Азію, а звідти – до Туреччини і далі в Євросоюз", – сказав Жапаров.

Президент Киргизстану додав, що проєкт сприятиме зміцненню регіональних зв'язків і диверсифікації транспортних маршрутів, що дозволить збільшити конкурентоспроможність регіону як транспортного транзитного хабу.

Залізниця проляже від міста Кашгар у Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі Китаю через Торугарт, Макмал та Джалал-Абад у Киргизстані до Андижану в Узбекистані.

Надалі магістраль планується з'єднати з іншими країнами Центральної Азії. Звідти вантажі перевозитимуть до Каспійського моря в Туреччину й Європу.

Загальна вартість проєкту становить 4,7 млрд доларів. Інвестиційну угоду було підписано 20 грудня у Бішкеку між урядом Киргизстану та залізничною компанією "Китай-Киргизстан-Узбекистан". У спільному підприємстві частка Пекіну становить 51%, а Бішкеку і Ташкента – по 24,5%.

Проєктний обсяг перевезень встановлений на рівні 15 млн тонн. Очікується, що магістраль скоротить на сім днів терміни доправлення вантажів із Китаю до Європи.

Нагадаємо, раніше голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з лідерами Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Туркменістану та Узбекистану запропонував розширити співпрацю, зокрема в оборонній сфері.

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