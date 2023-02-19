Китай може надати Росії військову допомогу: чому Пекін остаточно стає на бік зла

США, з посиланням на дані власної розвідки, застерігають, що Пекін серйозно наблизився до межі надання Москві летальної військової допомоги. Зокрема, про це держсекретар США Ентоні Блінкен попередив союзників та Україну на Мюнхенській безпековій конференції, де мав зустріч як із головним китайським дипломатом Ван Ї, так і українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Офіційні особи США були достатньо стурбовані, тому й поділилися розвідданими з союзниками та партнерами на Мюнхенській конференції. Держсекретар був досить відвертим (на зустрічі з Ван Ї - ред.), попереджаючи про наслідки надання Китаєм матеріальної підтримки або допомоги Росії в систематичному ухиленні від санкцій", - пише CNN із посиланням на високопосадовця Держдепу.

За інформацією CNBC, вже навесні Росія може отримати спорядження для весняного наступу, форму й бронежилети.

"Офіційні особи США, включаючи президента Байдена та радника з нацбезпеки Джейка Саллівана, попередили Китай не надавати Росії військову допомогу, інакше це матиме наслідки", - повідомляє телеканал. Щоправда, які саме це матиме наслідки у Вашингтоні - поки що не кажуть.

Про ризик можливості надання Китаєм військової допомоги Росії попередила й віце-президентка США Камала Гарріс, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції. За її словами, Пекін поглибив свої відносини з Москвою після початку війни.

"Будь-які кроки Китаю щодо надання смертоносної підтримки Росії призведуть лише до винагороди за агресію, продовження вбивств і подальшого підриву заснованого на правилах порядку", - заявила Камала Гарріс, додавши, що війна путінської Росії може посилити інші авторитарні країни, які прагнуть підкорити світ своїй волі за допомогою примусу, дезінформації й грубої сили.

Держсекретар США Ентоні Блінкен мав особисто їхати до Пекіна після зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна на саміті G20 на Балі восени минулого року. Проте візит був скасований через інцидент із китайською повітряною кулею, яка залетіла в повітряний простір США. Американські ЗМІ називають цю кулю шпигунською. Адміністрація Байдена доволі різко відреагувала на інцидент.

За словами Ентоні Блінкена, під час особистої зустрічі на полях Мюнхенської безпекової конференції, Ван Ї від імені Китаю за це жодним чином не вибачився. Власне, це було зрозуміло з офіційних заяв головного китайського дипломата з трибуни Мюнхенської конференції.

"У всьому світі так багато повітряних куль, і вони є в різних країнах, то США збираються збити їх усіх? Ми просимо США продемонструвати свою щирість і виправити свої помилки, поглянути в очі й вирішити цей інцидент, який завдав шкоди китайсько-американським відносинам", - сказав Ван Ї.

Але це не єдине непорозуміння, яке постало на полях Мюнхенської безпекової конференції. Виступаючи з трибуни Мюнхенської конференції, Ван Ї несподівано заявив, що невдовзі Китай представить свій "мирний план" щодо врегулювання російської війни проти України. Судячи з повідомлень у пресі, вочевидь його виголосить особисто Сі Цзіньпін у промові "про мир" до річниці війни проти України.

Не складно здогадатися, на що буде схожий цей "мирний план". ТСН.ua повідомляв, що виступаючи на Мюнхенській конференції, головний китайський дипломат називав війну Росії проти України "українською кризою", продовження якої "вигідно якимось третім силам", вочевидь натякаючи на США й НАТО.

"Протягом останніх місяців ми вже бачили надання нелетальної допомоги, яка спрямована безпосередньо на допомогу та сприяння військовим зусиллям Росії. І деяка додаткова інформація, якою ми ділимося сьогодні і яка, я думаю, незабаром буде оприлюднена, вказує на те, що вони серйозно розглядають можливість надання смертельної допомоги Росії", – сказав Блінкен.

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