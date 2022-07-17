Китай на межі колапсу: експерт розповів, чи варто говорити про конфронтацію КНР

Китай перебуває на межі фінансового колапсу. Наразі говорити про те, що КНР підтримає РФ у війні в Україні, не варто.

Це сказав військовий експерт Олег Жданов 17 липня під час аналізу дій на фронті та зовнішньої політичної ситуації.

"У Китаї проводять екстрені засідання уряду. Вони намагаються знайти вихід із ситуації. Глибина фінансової кризи, розмір "мильної бульбашки", яку вони надули в результаті іпотеки, у сотню, якщо не в тисячу, разів перевищує той, який був у нас з вами. Пам'ятаєте 2008 рік?.. У нас були відлуння світової кризи, коли банки почали обвалюватися внаслідок "іпотечної бульбашки" - пороздавали гроші, не враховуючи платоспроможність, тож відсоток неповернення кредитів перевищив 8%. Банки впали", - зазначив експерт.

За його словами, розмір "китайської мильної бульбашки" в іпотеці становить 8 трлн доларів. Для китайської економіки це може стати катастрофою. А ще потягнути за собою і весь світ.

"У КНР залишається два шляхи: або йти на уклін до Міжнародного валютного фонду та брати позику, або - до Європейського союзу. Китай може зробити внутрішній крок. Це країна із ринковою регульованою економікою. Можливо, вони винайдуть чергове китайське диво, щоби не обвалити свій ринок і не потягнути за собою інші країни. Тож сьогодні говорити про конфронтацію Китаю ми не будемо. Подивимося, як вони вийдуть із такого глухого кута", - сказав Жданов.

Нагадаємо, Байден поїхав у турне на Близький Схід і шукатиме там підтримку щодо санкційного тиску на Росію, а також радянську зброю для України.