Китай наклав вето на заяву G20, яка засуджує вторгнення Росії до України: у Німеччині відреагували

Цікаво, що Індія, яка цього року головує у G20, не використовувала слово "війна" у комюніке.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер сказав, що блокування Китаєм комюніке G20, яке засуджує війну Росії проти України, викликає жаль.

Його заяву опублікувало видання The Guardian.

"Для мене було важливіше, щоб всі інші дотримувалися чіткої позиції міжнародного права, багатосторонності та припинення війни", - заявив міністр.

Нагадаємо, що саміт міністрів фінансів та голів центральних банків "Великої двадцятки" (G20), організований Індією, завершився без спільного комюніке через Китай та Росію. Вони виступили проти засудження війни, яку розв'язав очільник Кремля Путін, в Україні. Сполучені Штати та їхні союзники з G7 домагаються у комюніке прямо засудити Росію за вторгнення до України.

До слова, Китай оприлюднив так званий "мирний план", який складається із 12 пунктів, які спеціально підготували в Пекіні до річниці вторгнення. Детальніше - читайте за посиланням.

Китай оприлюднив свій "мирний план" для закінчення війни в Україні