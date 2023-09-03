Китай накрив супертайфун "Саола", евакуювали 900 тисяч людей: фото та відео наслідків

У суботу, 2 вересня, у південному узбережжі Китаю обрушився потужний супертайфун "Саола". Він змусив сотні тисяч людей залишити свої будинки та евакуюватись у безпечні місця.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що внаслідок лиха понад 70 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Також більша частина міста Гонконг та деякі частини прибережного материка призупинили роботу, транспортне сполучення та заняття у школах.

Наразі відомо про одного загиблого у Китаї та ще одного на Філіпінах, куди теж дістався тайфун.

Супертайфун "Саола" у Китаї

"Потужний шторм обрушився на околиці міста Чжухай, на південь від Гонконгу. Він рухався у південно-західному напрямку вздовж узбережжя Гуандуна зі швидкістю близько 17 км/год. Варто зазначити, що 780 тис. людей у Гуандуні було евакуйовано з районів ризику ще напередодні тайфуну – увечері 1 вересня. Ще близько 100 тис. людей було відправлено у безпечні місця у сусідній провінції Фуцзянь", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок стихійного лиха сотні людей застрягли в аеропорту після того, як близько 460 рейсів було скасовано у ключовому регіональному діловому та туристичному центрі.

Супертайфун "Саола" у Китаї

"Супертайфун "Саола" пройшов з максимальною швидкістю вітру близько 200 км/год наблизився до фінансового центру близько 23.00 1 вересня, огинаючи приблизно 30 кілометрів на південь від міського торгового району Цим Ша Цуй. На ранок 2 вересня максимальна стійка швидкість вітру впала до 145 кілометрів на годину", - мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що останніми місяцями Китай пережив одні з найпотужніших дощів та смертоносних повеней у різних регіонах.

У Китаї стався потужний супертайфун: сотні тисяч евакуйованих

Нагадаємо, у префектурі Сідзуока в Японії, що на сході головного острова Хонсю, місцева влада видала розпорядження про евакуацію понад 380 тисяч осіб у двох містах, де внаслідок принесених тайфуном "Лан" сильних злив критично зріс ризик зсувів.

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