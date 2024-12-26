Китай намагається подолати демографічну кризу "старим вином у новій пляшці" — FT

У Китаї пропонують запровадити "курси кохання" для студентів, активно пропагують користь пологів для здоров'я та виплачують субсидії жінкам за народження другої дитини.

Населення Китаю скорочується, кількість смертей перевищує кількість народжених дітей. На тлі серйозної демографічної кризи уряд активізував загальнонаціональну кампанію, покликану переконати самотніх людей вступати в романтичні відносини, одружуватися та народжувати дітей.

Про це пише Financial Times.

"Населення Китаю стикається з трьома основними тенденціями: старіння, низька народжуваність і низький рівень шлюбів. Дітей стає менше, а людей похилого віку більше. Швидкість і масштаб старіння Китаю безпрецедентні", — сказав в інтерв'ю китайським ЗМІ відомий економіст Шень Цзепін.

Пекін пообіцяв надати субсидії та суттєвіші податкові пільги сім'ям з дітьми, щоб скоротити витрати на їх народження та виховання. Уряд Китаю в жовтні заявив, що розробляє план створення "суспільства, сприятливого для народження дітей", як частину ширшого пакету заходів стимулювання економіки. Проте деталі цього плану досі опрацьовуються і поки що невідомі широкому загалу.

За словами джерел видання, місцеві чиновники по всій країні вже телефонують заміжнім жінкам 20-30 років, щоб дізнатися про їхні плани щодо народження дітей. Щоб простимулювати бажання народити дитину, жінкам пропонують пройти передпологовий медогляд та обіцяють фінансову підтримку. Нині субсидії на дітей визначаються місцевими органами влади залежно від своїх фінансових можливостей. За словами одного з джерел видання в Чжецзян, влада пропонує місцевим жінкам виплати у розмірі 100 тисяч юанів ($14000) за народження другої дитини. Парам необхідно мати в середньому 2,1 дитини, щоб досягти коефіцієнта відтворення населення.

Крім того, у державних ЗМІ регулярно з'являються статті про переваги народження дітей. В останні місяці державні видання People's Daily та Life Times просували наукові голоси, які стверджують, що пологи корисні для здоров'я матері і навіть можуть допомогти запобігти раку та вилікувати деякі захворювання.

У грудні Національна комісія з охорони здоров'я опублікувала статтю в державних ЗМІ, в якій запропонувала університетам створити "курси освіти в галузі шлюбу та кохання", щоб спонукати студентів створювати пари.

"Університети — важливе місце для того, щоб студенти коледжів закохувалися", — йдеться у статті.

При цьому комісія привела шокувальні результати соцопитування, згідно з якими 57% студентів заявили, що взагалі не хочуть вступати у відносини через велику завантаженість на роботі.

Проте експерти скептично оцінюють зусилля влади та сумніваються, що вжиті заходи щодо підвищення народжуваності переконають молодих людей заводити багатодітні сім'ї, особливо в умовах зростання безробіття та економічного спаду.

Ван Фен, експерт з демографії Китаю, заявив, що чиновники вдаються до тієї ж "схеми використання адміністративної влади для досягнення демографічних цілей", яка використовувалася в епоху політики "одна сім'я — одна дитина", що просував уряд протягом 35 років від 1980 року, коли сім'ям не дозволялося народжувати більше однієї дитини.

За його словами, тоді Пекін успішно заборонив парам заводити багатодітні родини. Але зараз набагато складніше використовувати адміністративні ресурси для досягнення протилежного результату.

"Таке старе вино в новій пляшці не буде ефективним, оскільки причини пізніх шлюбів та низької народжуваності зовсім інші. Для молодих жінок це особливо важливо: вони не лише стикаються з високими витратами на життя, а й із серйозними кар'єрними втратами, коли йдуть з роботи, щоб народити дітей", – наголосив Ван Фен.

Експерт додав, що владі доведеться докласти чимало зусиль, щоб переконати "сьогоднішніх молодих жінок та чоловіків, які належать до найосвіченішого покоління в історії Китаю", заводити дітей.

Письменниця-феміністка Шень Ян сказала, що сучасна китайська молодь "бачить наскрізь пропаганду".

"Якщо уряд хоче підвищити народжуваність, він має створити більш сприятливе середовище для батьків, особливо одиноких матерів", — сказала вона.

Нагадаємо, населення Китаю почало скорочуватися у 2022 році через смертність від коронавірусу та рекордно низький рівень народжуваності. Така демографічна криза в Китаї сталася вперше після Великого голоду епохи Мао Цзедуна у 1961 році.

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