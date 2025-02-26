Китай намагається витіснити Starlink Ілона Маска з ринку супутникового Інтернету

Пекін також розробляє інструменти для відстеження і моніторингу сузір'я Starlink.

На ринку високошвидкісного супутникового інтернету у мережі Starlink, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, з’явився сильний конкурент у Китаї.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого року Китай запустив рекордні 263 супутники на низькій орбіті (LEO), а шанхайська компанія SpaceSail підписала угоду про вихід на ринок Бразилії і оголосила, що веде переговори з понад 30 країн.

Китайська преса пише про SpaceSail як про компанію, що здатна “вийти за межі національних кордонів і беззастережно охопити весь світ”, називаючи це “стратегічною можливістю” для Китаю.

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SpaceSail уже оголосила про плани розгорнути 648 низькоорбітальних супутників цього року і майже 15 000 – до 2030 року. У кінцевому підсумку вони повинні скласти сузір'я Цяньфан ("Тисяча вітрил"), яке знаменує собою перший міжнародний крок Китаю в галузі супутникового широкосмугового зв'язку.

Reuters пише, що три інші китайські сузір'я також перебувають у стадії розроблення: Пекін планує запустити 43 000 низькоорбітальних супутників у найближчі десятиліття і багато інвестує в ракети, здатні виводити на орбіту кілька супутників.

Starlink наразі має близько 7000 супутників і ставить за мету до кінця десятиліття запустити 42 000 супутників.

Пекін також розробляє інструменти для відстеження і моніторингу сузір'я Starlink.

Дослідники з двох інститутів, пов'язаних з Народно-визвольною армією Китаю, заявили в січневому дослідженні, що вони розробили систему і алгоритм відстеження мегасузір'їв, подібних до Starlink, натхненні тим, як горбаті кити ловлять свою здобич, кружляючи навколо неї і створюючи спіралеподібні бульбашки.

“З огляду на щораз ширшу тенденцію до мілітаризації космосу, розроблення інструментів для моніторингу та відстеження цих мегасузір'їв є критично важливою”, – пишуть дослідники.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск, який належить до найближчого оточення президента США Дональда Трампа, спростував наміри Вашингтона відключити систему супутникового зв’язку Starlink в Україні. Про таку можливість як спосіб тиску на Україну для укладання угоди про корисні копалини раніше повідомило агентство Reuters.

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