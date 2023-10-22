Китай направив бойові кораблі на Близький Схід через загрозу світової війни

Група із шести китайських військових суден спостерігає за конфліктом між Ізраїлем та ХАМАС.

Китай перекинув шість військових кораблів на Близький Схід через побоювання, що конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем може перерости у світову війну.

Про це повідомляє The Sun.

Оперативна група військово-морського супроводу Народно-визвольної армії Китаю вирушила з порту Маскат на узбережжі Оманської затоки в невизначене місце в суботу, 21 жовтня, після участі у спільних навчаннях з ВМС Оману.

До її складу входять озброєний керованими ракетами есмінець типу 052D "Цзибо", фрегат "Цзинчжоу" і корабель комплексного постачання "Цяньдаоху".

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Флотилія брала участь у супроводі суден з моменту прибуття до Аденської затоки на північ від Сомалі шість місяців тому. На початку цього місяця її змінила 45-та оперативна група ВМС НВАК, куди увійшли есмінець “Урумчі”, фрегат “Ліньї” та судно постачання “Дунпінху”.

Раніше керівник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що “фундаментальним виходом” із війни між Ізраїлем та ХАМАС стане створення незалежної палестинської держави.

“Головним пріоритетом зараз є якнайшвидше припинення вогню, щоб уникнути розширення конфлікту або навіть виходу з-під контролю та спричинення серйозної гуманітарної кризи”, — цитує Сі китайська державна телерадіокомпанія CCTV.

Нагадаємо, раніше Пентагон наказав відправити уже другу авіаносну ударну групу в східне Середземномор'я поблизу Ізраїлю, щоб утримати Іран або "Хезболлу" від приєднання до конфлікту Ізраїлю та ХАМАС. Також свої військові кораблі в район конфлікту направила Британія.

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