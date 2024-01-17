Китай навмисне уникнув зустрічі в Давосі прем'єр-міністра Лі Цяна із Зеленським — Politico

Джерела видання стверджують, що Пекін ігнорує зустрічі з українськими урядовцями на вимогу Росії.

Китай навмисне відмовляється від дипломатичних контактів з представниками українського уряду на догоду Кремлю. Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі прем’єр-міністр КНР Лі Цян теж уникнув зустрічі із президентом Зеленським.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох неназваних чиновників США.

Один зі співрозмовників видання сказав, що Пекін відхилив прохання Києва про зустріч під час їхніх взаємних візитів до Швейцарії.

Інший високопоставлений чиновник США заявив, що Китай відмовився від будь-яких зустрічей з українськими урядовцями після того, як Росія закликала його припинити дипломатичні зустрічі з Україною.

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Водночас неназваний український чиновник заперечив цю характеристику, заявивши, що в розкладі делегації не було зустрічі з китайськими офіційними особами і що Київ ніколи про неї не просив. Китайські чиновники не відповіли на запит про коментар.

Високопоставлений чиновник Європейського Союзу сказав, що ЄС закликав Китай відновити прямий контакт із Зеленським, зазначивши, що зустріч із Лі у Швейцарії була б позитивним кроком.

“Це остання ознака того, що Китай не має наміру домагатися припинення повномасштабної війни президента Росії Володимира Путіна проти України. Натомість він став на бік Росії, забезпечуючи її сили матеріалами для військового використання, які підтримували військові зусилля Москви, незважаючи на тиск і санкції Заходу”, - йдеться у публікації.

Нагадаємо, 2023 року товарообіг між Китаєм і Росією досяг нового рекорду, між Пекіном та Москвою зміцнюються економічні зв’язки.

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