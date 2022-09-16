Китай не буде ризикувати заради зближення з Путіним: диктатор втрачає союзників

Це їхня перша зустріч після початку російського вторгнення до України.

На тлі зустрічі президентів The Wall Street Journal пише про перспективи співпраці Росії та Китаю.

Видання наводить думки різних експертів із цього приводу. Під час зустрічі лідер Китаю Сі Цзіньпін запевнив Росію у підтримці, а Путін визнав, що в Пекіну є «питання та занепокоєння» щодо війни в Україні, на які обіцяв відповісти згодом.

За словами Крейга Сінглтона, колишнього американського дипломата та експерта зі стосунків з Китаєм, Путін має розуміти, що підтримка Пекіном російської війни в Україні залишиться суто декларативною. Так, намагаючись уникнути західних санкцій, Китай не продає Росії зброю. З огляду на санкції США, Пекіну також стає все складніше постачати РФ напівпровідники, критичні для цивільної і військової промисловості.

У стратегічному сенсі партнерство з Росією важливе для Сі Цзіньпіна, однак його посилення може загрожувати стосункам Китаю з тими країнами Центральної Азії, які занепокоєні вторгненням Росії до України. Можливо, через це Китай уклав нову залізничну угоду з Киргизстаном та Узбекистаном, яка має потенціал забезпечити транзит до Європи в обхід Росії.

Еван Фейгенбаум, віцепрезидент Фонду Карнегі, переконаний, що представники країн Середньої Азії також повідомлять Китай про свій дискомфорт, якщо той зміцнюватиме звʼязки з Росією. Отже, Пекіну залишається збалансовувати різні інтереси й обмежуватися загальними фразами про партнерство з Москвою.

Нагадаємо, Білий дім 15 вересня закликав Китай не підтримувати Москву в її війні проти України, заявивши, що всі країни повинні бути єдиними проти агресії Росії в Україні і не залишатися осторонь.



"Наше послання Китаю, я думаю, було послідовним: зараз не час вести будь-які справи з Путіним з огляду на те, що він зробив в Україні. Зараз не час ізолюватися від решти міжнародної спільноти, яка засудила те, що він робить в Україні", – заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі телеканалу CNN.

Санкції – повний пшик: як Європа та Китай "фінансують" війну Росії в Україні

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