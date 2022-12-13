"Китай – не союзник, а господар Москви": Фейгін розповів, чи відбудуться перемовини Путіна з Сі Цзіньпіном

Китаю немає про що говорити із очільником Росії Володимиром Путіним, тому найближчим часом перемовини Путіна з Сі Цзіньпіном не відбудуться.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав російський опозиціонер, правозахисник і адвокат Марк Фейгін.

"Москва звичайно хотіла б зустрітися із Сі Цзіньпіном. Путіну потрібно не лише союзництво та співробітництво щодо війни. Він прагне показати, що з ним одна з головних держав нормально зустрічається. І він має нормальні відносини та "дах" в особі Пекіна. Йому потрібний цей "дах". Але Китаю не потрібно посилювати Путіна своїм "дахом"", – зазначив Фейгін.

Китай говорить із Вашингтоном, президентом США Джо Байденом.

"Це переговорна сторона. А Путін – це хто?.. Залежна, а не переговорна сторона. Про що з ним розмовляти?.. Він має виконувати те, що йому накажуть. А якщо він не виконує, то це вже є його проблеми. Я думаю, що ні про яку зустріч до кінця року мови тут бути не може. Зустріч можлива лише для одного, щоб Путін сказав, мовляв, усе, каюся, йду. Тоді зустріч можлива. Інакше сенсу у зустрічі немає", – додав адвокат.

За його словами, зустріч з очільником КНР додала б Путіна дипломатичних очок, однак "ніхто очками з ним ділитися не збирається".

"Путін – ізгой. Але йому все ще не хочеться вірити в це. Китай – не союзник, він – господар Москви. І якщо ти не приймаєш цих умов, тоді ти не потрібний Пекіну", – зазначив Фейгін.

Додамо, що у Москві "скасовано" щорічну підсумкову пресконференцію кремлівського очільника Кремля.

Тим часом Китай встановив колючий дріт за 65 кілометрів від російського Хабаровська.

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