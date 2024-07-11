Китай не уникне наслідків за допомогу Росії у війни проти України — Столтенберг

Російська агресія підтримується тими, хто виступає проти демократії та свободи.

Китай підтримує Росію у її війні проти України, тому це не залишиться для Пекіну без наслідків.

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Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав на пресконференції після засідання Євроатлантичної ради у Вашингтоні, інформує ЄП.

Він заявив, що російська агресія підтримується тими, хто виступає проти демократії та свободи, а саме Іраном і КНДР, які надають Росії пряму військову підтримку, в той час, як Китай підживлює російську військову економіку.

Столтенберг зазначив, що це не тимчасовий союз, а велика стратегічна коаліція.

"Китай став вирішальним сусідом російської війни проти України", – сказав Столтенберг.

Пекін надає Москві обладнання подвійного використання, мікроелектроніку, багато інших інструментів, які дозволяють виробляти ракети, бомби, літаки, зброю, яку росіяни використовують для атак по Україні.

"Китай не може допомагати найбільшій війні на континенті з в новітній історії без негативних наслідків для своєї репутації та інтересів", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь і Китай розпочали спільні військові навчання біля кордону з Польщею.

Крім того, ми раніше інформували, що Китай розробляє дрони для РФ на зразок Shahed.

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