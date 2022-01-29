Китай оголосив космічну п’ятирічку: у планах - висадка людини на Місяць і доставка ґрунту з Марса

Китай оголосив космічну п’ятирічку: у планах - висадка людини на Місяць і доставка ґрунту з Марса

У планах Китаю - дослідження інших планет Сонячної системи.

Національне космічне управління Китаю представило пʼятирічний план освоєння космосу, який передбачає висадку людини на Місяць, доставку зразків поверхні Марса та розробку новітнього апарата для польотів у далекий космос.

Про це повідомляє The Verge.

Документ містить перелік головних космічних цілей Китаю, серед яких будівництво власної орбітальної станції, оновлення супутникових технологій, поліпшення космічних транспортних та ракетних систем, створення нових ракетних двигунів тощо.

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Упродовж найближчої п’ятирічки Китай планує здійснити висадку людини на Місяць. Попередньо природний супутник нашої планети вивчатимуть за допомогою зондів.

Автоматичні космічні апарати вивчатимуть місячні полярні області, в яких, як вважається, у глибокій тіні кратерів може знаходитися лід. Китай також планує спільно з міжнародними партнерами побудувати міжнародну дослідницьку станцію на Місяці.

У планах Китаю - дослідження інших планет Сонячної системи. Космічне управління сподівається запустити зонди до астероїдів, які зближуються із Землею, дослідити можливість відправлення космічних кораблів до Юпітера та доставити зразки поверхні із Марса.

Нагадаємо, у Китаї зійшли насінини рису, які побували на Місяці у межах місії "Чан'е-5". Вчені хотіли перевірити, що станеться з насінням після потрапляння в унікальне середовище на місячній орбіті. Дослідники сподіваються, що рис може отримати корисні мутації і це допоможе вивести новий сорт.

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