Китай оголосив про розробку винищувача J-15D EW для свого нового авіаносця Fujian (фото)

Раніше Народно-визвольна армія (НВАК) мала лише J-16D як літак радіоелектронної боротьби, який не є палубною версією, що вказує на прогалину в можливостях палубної радіоелектронної боротьби Китаю.

Китай оголосив про розробку J-15D, версії палубного винищувача J-15 для радіоелектронної боротьби. Він буде розташований на авіаносці.

Про це з посиланням на державний мовник CCTV повідомляє Navy Recognition.

Літак J-15D вже продемонстрували в ефірі новин телеканалу.

Китайський винищувач Фото: navyrecognition

Пвітряне судно отримало капсули РЕБ, аналогічні тим, які використовують на іншому китайському літаку радіоелектронної боротьби, отримавшим назву J-16D (на відміну від J-15D, він не є палубним).

Китай планує суттєво наростити можливості своїх авіаносців, які раніше не мали у своєму розпорядженні подібних літаків.

Передусім йдеться про китайський суперавіаносець Fujian, який має електромагнітні катапульти і зможе без суттєвих обмежень запускати великі літаки.

Два попередні авіаносці Китаю – "‎Ляонін"‌‎ та "‎Шаньдун"‎ – стартових катапульт не мають, а отже літаки здіймаються з трампліну, як у випадку з російським авіаносним крейсером "Адмірал Кузнецов".

Експерти вважають, що J-15D призначений не стільки для дій з придушення повітряної надводної авіації, скільки для боротьби з ворожими авіаційними та корабельними РЛС.

Тим часом на Тайвані заявили, що припинення допомоги Україні з боку США грає на руку Китаю. Також було заявлено, що у разі окупації Росією більшої частини України "це розглядатиметься як перемога авторитарних держав, тому що Росія, Китай, Північна Корея та Іран тепер пов'язані одна з одною".

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