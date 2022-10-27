Китай організував роботу своєї поліції на території Нідерландів

Поліція використовується для тиску на громадян Китаю, які проживають в країні

Правоохоронці Нідерландів почали розслідування з приводу того, що на території країни діють цілі відділення китайської поліції.

Про це повідомляє видання NU.nl.

У повідомленні вказується, що відділення китайської поліції діють на території країни з 2018 року.

Правоохоронці Нідерландів з'ясували, що поліція КНР діє на території країни під прикриттям сервісних центрів для громадян Китаю. Найімовірніше, китайська влада використовує поліцію для тиску на своїх громадян, які живуть в Нідерландах.

Наразі проводиться розслідування, за результатами кого будуть прийняті відповідні заходи.

Нагадаємо, раніше адмірал Майкл Гілдей заявив, що вторгнення Китаю до Тайваню можливе вже найближчими місяцями.

Також ми раніше інформували, що Лідер Китаю Сі Цзіньпін залишається при владі ще на п’ять років.

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