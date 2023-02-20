Китай перетне"червону лінію", якщо надішле зброю Росії: Жозеп Боррель зробив попередження

Попередження Жозепа Борреля прозвучало через два дні після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен висловив "глибоку стурбованість" тим, що Китай розглядає можливість надання потенційно "смертельної допомоги" Росії для війни проти України.

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, якщо Китай надішле зброю Росії, для Європейського Союзу це означатиме перетин "червоної лінії".

Про це верховний представник ЄС із зовнішньої політики сказав у понеділок, 20 лютого.

Згадуючи про зустріч, яку він провів напередодні з високопоставленим китайським дипломатом Ван І, Боррель також "висловив серйозну стурбованість" щодо постачання КНР зброї Росії.

"Я попросив представника КНР не робити цього, і висловив не тільки наше занепокоєння, але й те, що для нас це буде червоною лінією у наших стосунках. Він сказав мені, що вони не збираються цього робити. Але ми залишатимемося пильними", — зазначив Боррель.

Інші міністри закордонних справ ЄС, які брали участь у засіданні Ради із закордонних справ у Брюсселі, також попередили Пекін щодо "перетину межі".

"Якщо таке рішення буде прийняте (Китаєм — ред.), воно, безумовно, матиме наслідки", — сказав Тобіас Білльстрьом, міністр закордонних справ Швеції, яка головує в Раді ЄС.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами в цьому посланні", — додав він.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс також заявив, що ЄС "буде на одній хвилі" зі США, якщо китайська зброя опиниться в руках Росії.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський також закликав Китай залишатися "прагматичним".

Читайте також: