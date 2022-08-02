Китай після прибуття Пелосі оголосив про військові навчання біля узбережжя Тайваню

Оголошення було зроблено через кілька хвилин після того, як Ненсі Пелосі приземлилася в аеропорту Тайбея.

Китайська армія від завтрашнього дня проведе триденні навчання з бойовою стрільбою біля узбережжя Тайвані.

Про це інформує ВВС з посиланням на китайські ЗМІ.

Оголошення було зроблено через кілька хвилин після того, як Ненсі Пелосі приземлилася в аеропорту Тайбея. Усім цивільним кораблям і літакам буде заборонено заходити в райони навчань.

Китай також призупинив імпорт 35 тайванських експортерів печива та тістечок сьогодні у відповідь на візит Пелосі

За інформацією видання, печиво та тістечка є важливими товарами торгівлі між Тайванем і Китаєм, включаючи Гонконг.

Близько двох третин експорту з Тайваню у 2021 році становили печиво та випічка загальною вартістю 646 мільйонів доларів, повідомляють тайванські ЗМІ. У 2020 році вартість сягнула $660 млн, що становить 37% від загального експорту.

За оцінками, понад 100 компаній на Тайвані будуть змушені припинити ведення бізнесу з Китаєм після того, як санкції набудуть чинності.

Нагадаємо, що на Тайвані приземлився літак з Ненсі Пелосі.

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