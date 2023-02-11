Китай планує втричі збільшити кількість ядерних боєголовок: ЗМІ назвали терміни і причину

Є ризики, що Пекін може відмовитись від своєї політики "не застосовувати зброю першим".

Китай хоче збільшити запас ядерних боєголовок до 900 штук до 2035 року, готуючись до загострення зі США через Тайвань.

Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на китайські джерела.

Президент Китаю Сі Цзіньпін уже схвалив розроблений Народно-визвольною армією відповідний план.

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Як застерігають деякі експерти з міжнародних відносин, якщо Пекін досягне мети в модернізації збройних сил, то може відмовитись від своєї політики "не застосовувати зброю першим".

"У листопаді вище керівництво китайських збройних сил підтвердило важливість смертоносного потенціалу, проаналізувавши, що сильне ядерне стримування Росії запобігло лобовому зіткненню між НАТО та Москвою, попри її агресію проти України", – зазначається у статті.

За інформацією джерел, кількість ядерних боєголовок Китаю може зрости до 550 у 2027 році. Тоді країна святкуватиме 100-річчя заснування збройних сил. А до 2035 року кількість китайських ядерних боєголовок може сягнути позначки 900.

Також повідомляється про зростання побоювань того, що вже у найближчому майбутньому Тайвань може стати гарячою точкою воєнного конфлікту в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Додамо, що за оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, Росія має 5977 ядерних боєголовок, а США – 5428.

Нагадаємо, в січні влада Тайваню заявила про очікування, що Китай вторгнеться на острів 2027 року. Як пояснив голова МЗС Тайваню Джозеф Ву, 2027 року китайський лідер Сі Цзіньпін балотуватиметься на четвертий термін і задля відволікання уваги населення від внутрішніх проблем, може влаштувати війну на острові.

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