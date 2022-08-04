Китай почав військові навчання навколо Тайваню: влада острова звинуватила КНР у блокаді

У Китаї стартували військові навчання з бойовою стрільбою у шести зонах навколо Тайваню. Ці навчання триватимуть до опівдня 7 серпня.

Влада Тайваню звинуватила китайську армію у фактичній блокаді.

Про це повідомляє The Guardian.

Як заявили в КНР, для бойових навчань обрали шість основних районів навколо Тайваню. Згідно з оголошеними планами, протягом навчань усі китайські кораблі та літаки не повинні заходити до відповідних морських районів та повітряного простору острова.

Також читайте Останнє китайське попередження: що для України та світу означає візит Ненсі Пелосі до Тайваню

Проте ці шість визначених Китаєм зон оточують Тайвань, місцями перекриваючи його територіальні води. Деякі з зон також розташовані дуже близько до ключових портів, тож влада острова звинуватила армію КНР у фактичній блокаді.

Тайванське Міноборони заявило, що його збройні сили "діють у звичному режимі" та контролюють ситуацію.

"Ми не шукаємо ніякої ескалації, але ми не відступаємо, коли йдеться про нашу безпеку та суверенітет", –заявили у відомстві.

Нагадаємо, за оцінками фахівців, Китай на сьогодні не готовий до проведення масштабної операції із захоплення Тайваню. КНР не вистачає сил та засобів, а також вона не готова до вторгнення з погляду міжнародних відносин.

Найбільший виробник чипів! Як події в Тайвані впливають на Україну? Юрій Пойта в ТСН

Читайте також: