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Китай почав військові навчання навколо Тайваню: влада острова звинуватила КНР у блокаді

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Китай почав військові навчання навколо Тайваню: влада острова звинуватила КНР у блокаді

Фото: Getty Images

У Китаї стартували військові навчання з бойовою стрільбою у шести зонах навколо Тайваню. Ці навчання триватимуть до опівдня 7 серпня.

Влада Тайваню звинуватила китайську армію у фактичній блокаді.

Про це повідомляє The Guardian.

Як заявили в КНР, для бойових навчань обрали шість основних районів навколо Тайваню. Згідно з оголошеними планами, протягом навчань усі китайські кораблі та літаки не повинні заходити до відповідних морських районів та повітряного простору острова.

Проте ці шість визначених Китаєм зон оточують Тайвань, місцями перекриваючи його територіальні води. Деякі з зон також розташовані дуже близько до ключових портів, тож влада острова звинуватила армію КНР у фактичній блокаді.

Тайванське Міноборони заявило, що його збройні сили "діють у звичному режимі" та контролюють ситуацію.

"Ми не шукаємо ніякої ескалації, але ми не відступаємо, коли йдеться про нашу безпеку та суверенітет", –заявили у відомстві.

Нагадаємо, за оцінками фахівців, Китай на сьогодні не готовий до проведення масштабної операції із захоплення Тайваню. КНР не вистачає сил та засобів, а також вона не готова до вторгнення з погляду міжнародних відносин.

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