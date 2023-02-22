"Китай починає дипломатичний наступ": у Польщі попередили про небезпеку і пояснили мету

Китайська пропаганда є частиною політичної діяльності, каже Жарин.

Китай розпочинає проросійський дипломатичний наступ, спрямований на руйнування єдності Заходу та членів НАТО.

Про це заявив урядовий повноважний представник з безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин, пише WP.

За його даними, Пекін та Кремль уже співпрацюють у сфері пропаганди. Як він зауважив, особливе місце у спільній пропаганді Москви та Пекіна посідає війна Росії проти України, яку Китаєм використовують для проведення антиамериканських посилів.

"Незадовго до роковин російського вторгнення в Україну китайці розпочинають антиамериканський та антиукраїнський дипломатичний наступ", - зазначив Жарин.

Представник уряду Польщі наголосив, що Пекін поділяє брехливі тези російської пропаганди щодо війни проти України, зокрема, те, що мовляв політика розширення НАТО за рахунок включення до неї країн, які межують з Росією, та підтримка європейських прагнень України "не залишила Росії вибору" і "змусила її вторгнутися до України".

"Війна Росії проти України — це можливість для китайської пропаганди проводити інформаційні атаки проти США та намагатися реалізувати свій власний порядок денний проти Заходу. Все частіше інформаційні інструменти доповнюються політичною активністю Пекіна", - висловився він.

Як вказав Жарин, пропаганда Китаю також поширює пропагандистські думки РФ про те, що начебто Захід "затягує" війну, надаючи допомогу Україну. Завдяки якій, до слова, Україна може захищатися від агресії РФ та відвойовувати незаконно захоплені території Росією.

Повноважний представник уряду також попередив, що в країнах Євросоюзу представники Китаю закликають Захід припинити озброювати Україну, ставлячи під сумнів правомірність закликів до "повної перемоги" України у війні з Росією.

Своєю чергою, співпрацю Пекіна з Москвою китайські представники характеризують як "партнерство для вирішення глобальних завдань".

Представник уряду додав, що посилення відносин між Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією в умовах варварської війни в Україні стає фактом.

"Особливо це проявляється у пропагандистських повідомленнях. Китай розраховує на ослаблення оборонного потенціалу НАТО", - заявив Жарин.

Нагадаємо, влада Китаю ж вихідними анонсувала документ, в якому представить своє бачення врегулювання війни Росії проти України.

Голова МЗС Дмитро Кулеба розповів про ключові пункти плану, який пропонує Китай.

Постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що Пекін оприлюднить "документ із позицією" щодо України найближчими днями, однак дипломат наголосив, що про "мирний план" там не йдеться.

Своєю чергою, США, з посиланням на дані власної розвідки, застерігають, що Пекін серйозно наблизився до межі надання Москві летальної військової допомоги.

Очільник НАТО Єнс Столтенберг повторив занепокоєння США щодо того, що Китай може постачати Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

Розвідка Швеції, тим часом, заявила, що не лише Росія, а й Китай може створювати ризики для країни.

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