Китай погрожує Філіппінам військовою силою: між ними загострилась територіальна суперечка

Китай претендує на суверенітет практично над усім Південно-Китайським морем, що створює суперечку з Філіппінами, В’єтнамом, Малайзією, Тайванем та Брунеєм.

Китай продовжить військовий тиск на Філіппіни на тлі суперечки щодо суверенітету в Південно-Китайському морі. До неї можуть бути залучені сили США, які захищають свого партнера за договором.

Про це заявив очільник МЗС Китаю Ван Ї, повідомляє AP.

Як пишуть державні китайські ЗМІ, у телефонній розмові 21 грудня зі своїм філіппінським колегою Енріке А. Манало Ван "попередив, що якщо філіппінська сторона неправильно оцінить ситуацію, піде власним шляхом або навіть вступить у змову з недоброзичливими зовнішніми силами, щоб продовжувати створювати проблеми, Китай захищатиме свої права відповідно до закону та рішуче реагуватиме".

Китай претендує на суверенітет практично над усім Південно-Китайським морем

Ці заяви очільника МЗС прозвучали після того, як Китай мобілізував свою берегову охорону та морську міліцію для блокування місій постачання на Філіппінах, якими там підтримували своїх солдатів і рибалок. Китай претендує на суверенітет практично над усім Південно-Китайським морем. Це один із найважливіших водних шляхів у світі для судноплавства, що створює суперечку з Філіппінами, В’єтнамом, Малайзією, Тайванем та Брунеєм, які зберігають свої претензії на острови, рифи та підводні ресурси в регіоні.

У чому Китай звинуватив Філіппіни

В особливо різких коментарях Ван звинуватив Філіппіни в тому, що вони "змінили свою політичну позицію, яка була досі, відмовилися від своїх обіцянок, спровокували проблеми на морі та підірвали легітимні та законні права Китаю".

"Відзначаючи, що двосторонні відносини зараз стоять на роздоріжжі, і їхнє майбутнє ще не вирішено, Ван сказав, що філіппінська сторона повинна діяти обережно", – повідомило офіційне китайське державне медіа "Сіньхуа".

"Замість того, щоб продовжувати йти в неправильному напрямку, філіппінська сторона повинна якнайшвидше повернутися на правильний шлях, поставивши головним пріоритетом належне вирішення поточної морської ситуації", – процитувало видання міністра.

Водночас Ван не повідомив подробиць про те, від яких угод Маніла нібито відмовилася.

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У пресслужбі голови МЗС Філіппін Енріке Манало описали розмову як "відвертий обмін", заявивши, що сторони досягли "чіткішого розуміння наших відповідних позицій з низки питань".

Загострення між Китаєм і Філіппінами – що про це відомо

Територіальні суперечки в регіоні загострилися у зв’язку з намаганнями Китаю зміцнити свої територіальні претензії всупереч США та їхнім союзникам – Філіппінам, Японії, Південній Кореї та близькому партнеру Тайваню, який в КНР вважають своєю провінцією та погрожують анексувати військовою силою.

На початку грудня у спірному Південно-Китайському морі за допомогою водних гармат був підірваний катер постачання, на борту якого перебував очільник філіппінських збройних сил був зі своїми військами. Катер був оточений і зіткнувся з кораблями китайської берегової охорони.

Водночас Китай звинуватив США, що вони заохочують Філіппіни – свого союзника за договором – провокувати Пекін зі своєю власною метою. Водночас Китай не надав прямих доказів цього.

Окрім використанням водних гармат, філіппінські чиновники заявили, що китайські кораблі берегової охорони використовували лазер військового класу, який спричинив тимчасову втрату зору у філіппінських членів екіпажу та був залучений до небезпечних маневрів блокування та затінення, що спричинило незначні зіткнення.

Зауважимо, США зобов'язані захищати Філіппіни від нападу за договором 1951 року. Ця обіцянка посилилася з обранням президентом країни Фердинанда Маркоса-молодшого. Нещодавно він заявив, що ситуація в Південно-Китайському морі "стала жахливішою", оскільки Китай розширює свою присутність.

За словами Маркоса, Китай виявив інтерес до атолів (коралових островів) і мілин, які розташовані "дедалі ближче" до узбережжя Філіппін. Найближчий атол розміщений приблизно за 60 морських миль (111 км) від берегів країни.

Нагадаємо, у жовтні президент США Джо Байден зробив попередження Китаю, що Штати захищатимуть Філіппіни у разі будь-якої атаки в Південно-Китайському морі. Заява Байдена пролунала після того, як китайські військові заблокували філіппінський корабель у морі.

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