"Китай посилить підготовку свого війська до будь-якої війни" - Сі Цзіньпін

Китай має намір зміцнити боєготовність своєї армії через нестабільну безпекову ситуацію.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін, повідомляє видання Daily Mail із посиланням на китайську державну телекомпанію CCTV.

За його словами, Китай усесторонньо посилить навчання та підготовку свого війська до будь-якої війни. Він пояснив, що ці заходи потрібні, мовляв, через те, що безпека Китаю стає "все більш непевна та нестабільна".

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"Китай всесторонньо посилить навчання та підготовку свого війська до будь-якої війни", - сказав Цзіньпін.

Сі Цзіньпін також зазначив, що командування армії Китаю має сприяти впровадженню інновацій у військах та формувати надійні механізми для того, щоб китайські сили могли ефективно брати участь у протистояннях.

"У світі дедалі швидше відбуваються епохальні зміни. У зв'язку з цим посилюється невизначеність та дестабілізуючі фактори, що відбиваються на безпеці КНР. Потрібно твердо захищати національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку нашої батьківщини", - додав він.

Тим часом перша жінка-президентка Тайваню Цай Інвень вважає, що вторгнення Китаю на Тайвань може статися вже найближчим часом. З її слів, це не просто слова і не нагнітання ситуації. Вона каже, що Тайвань має нарощувати потенціал для свого захисту, але оскільки це острів, то туди важко буде доправити допомогу в разі військових дій. Тому Тайвань зараз потребує підтримки.

Крім того, адмірал ВМС США Майкл Гілдей, попередив про можливе вторгнення Китаю до Тайваню вже цього року. З його слів Збройні сили Штатів повинні бути готові відповісти на це.

Детально про те, чому ворогують Китай і Тайвань, читайте за цим посиланням.

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