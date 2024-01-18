Китай посилив активність навколо Тайваню: зафіксовані 18 літаків і винищувачі

Тайвань заявив про першу велику військову активність Китаю після виборів на острові.

Міноборони Тайваню повідомило, що 17 січня виявило 18 літаків ВПС Китаю, які діяли навколо острова та здійснювали "спільне патрулювання бойової готовності" з китайськими військовими кораблями.

Про це пише Reuters.

Міністерство оборони повідомило, що близько 19:50 у середу було виявлено 18 літаків, зокрема й винищувачі Су-30, які діяли біля північного та центрального Тайваню та на південному заході острова.

У відомстві додали, що 11 із цих літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки або райони поблизу, працюючи з китайськими військовими кораблями для проведення "спільного патрулювання бойової готовності".

Середня лінія протоки колись слугувала неофіційним бар’єром між двома сторонами, але тепер китайські літаки регулярно пролітають над нею. Пекін не визнає існування лінії.

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У відповідь на китайську військову активність Тайвань скерував свої сили для спостереження.

"Військові продовжуватимуть зміцнювати свої можливості самооборони відповідно до загроз противника та потреб самооборони, а також реагувати на регіональні загрози", – повідомили в Міноборони Тайваню.

Від Міністерства оборони Китаю не було негайної відповіді.

Нагадаємо, 14 січня стало відомо, що перемогу на президентських виборах на Тайвані здобув Лай Чінте – нинішній віцепрезидент. Китай назвав перегони "вибором між війною і миром".

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