Китай "повільно поглинає російські території": економіст спрогнозув, що чекає на РФ

У Росії "дуже радіють візиту Путіна до Китаю", але економіст застерігає їх.

Китай "бере в оренду" російські землі в Сибіру, однак не збирається їх повертати.

Таку думку висловив Кандидат економічних наук Іван Ус, передає Еспресо.

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"В Росії дуже радіють візиту Путіна до Китаю. Оскільки він нікуди не їздив останнім часом. Для Росії це більше демонстративний візит. Проте для Китаю це можливість повільного поглинання російської території. Дійсно, китайці її не захоплюють, а просто беруть в оренду. Однак потім вони навряд чи її повернуть", - вважає він.

Економіст також пояснив, чому китайці відмовляють будувати газопровід на території Росії.

"Півроку тому росіяни пропонували збудувати другу гілку. На що китайці відповіли, що вони не проти, якщо росіяни будуть її будувати за власні кошти. Також в Пекіні заявили, що можливо вони й не будуть купувати газ новозбудованою гілкою. Адже вони чудово памʼятають історію ЄС та газопроводу “Північний потік-2", - зазначив він.

Як повідомляло раніше видання Reuters, Китай запідозрили у газовій диверсії у Балтійському морі.

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