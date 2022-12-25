Китай провів військові навчання зі стрільбами біля берегів Тайваню через “провокацію” США

У неділю, 25 грудня, збройні сили Китаю провели військово-морські та повітряні навчання поблизу Тайваню. Їх проведення мотивували невизначеною “провокацією” з боку Тайваню та США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву командування Східного театру дій Народно-визвольної армії Китаю.

У цій заяві йдеться про “спільне патрулювання бойової готовності та спільні тренування з нанесення вогневих ударів” навколо Тайваню, але не вказано точного місця проведення навчань.

“Це рішуча відповідь на нинішню ескалацію змов і провокацій з боку Сполучених Штатів і Тайваню”, — наголосили речники китайської армії, не повідомляючи деталей.

Збройні сили Китаю також висловили готовність вживати усі необхідних заходи “для рішучого захисту національного суверенітету та територіальної цілісності”.

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Китай вважає самоврядний острів Тайвань своєю територією та неодноразово демонстрував військову активність протягом останніх трьох років, щоб змусити Тайбей прийняти суверенітет Китаю.

Напередодні влада Китаю засудила Сполучені Штати за новий закон про дозвіл на оборону, який збільшує військову допомогу Тайваню.

Міністерство оборони Тайваню відмовилося від коментарів агентству.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія та Китай проводять спільні військово-морські навчання, які триватимуть до кінця 2022 року.

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