Китай раптово будує флот спеціальних барж, придатних для висадки на Тайвані — ЗМІ

Китай будує п’ять нових барж спеціального призначення для амфібійних висадок, які дозволять вивантажувати танки безпосередньо на дороги Тайваню.

Про це повідомило видання Naval News.

Стало відомо, що аналітики оборони, які спостерігають за китайськими верфями, помітили збільшення кількості певного типу суден.

Як пише видання, на південь від Китаю були зафіксовані кілька особливих і незвичних барж, щонайменше 3, але, ймовірно, 5 або більше. Ці баржі мають незвично довгі дорожні мости, що простягаються з їхніх носів. Така конфігурація робить їх особливо актуальними для можливих майбутніх висадок сил Китаю на тайванських островах.

Кілька джерел іноземних ЗМІ підтвердили їх будівництво. Мабуть ці баржі, ймовірно, призначені для амфібійних висадок.

Кожна баржа має дуже довгу платформу, яка простягається з передньої частини. Довжина цієї платформи перевищує 120 метрів (393 фути), що дозволяє досягти прибережної дороги або твердої поверхні поза пляжем. Ззаду знаходиться відкрита платформа, що дозволяє іншим суднам пришвартовуватись і вивантажувати вантажі. Деякі баржі оснащені підйомними стійками, які можна опустити для створення стабільної платформи навіть у погану погоду. Під час роботи баржа функціонуватиме як причал, дозволяючи вивантажувати вантажівки та танки з вантажних суден.

Також повідомляється, що Shipyard International (GSI) на острові Лунсюе стала ключовою частиною розширення китайського флоту. Це підприємство особливо відоме будівництвом незвичних суден, зокрема дуже великого безпілотного надводного судна та легкого авіаносця.

Ці баржі нагадують Малбері Харборс, які були побудовані для союзницького вторгнення в Нормандії під час Другої світової війни. Як і тоді, ці баржі були побудовані надзвичайно швидко і за новими проєктами. Хоча менший прототип з'явився ще у 2022 році, серія цих барж з'явилася лише недавно.

Можливий індикатор готовності до вторгнення

Китай будує спеціалізовані баржі для амфібійних висадок, що можуть вказувати на підготовку до вторгнення на Тайвань. Ці судна, значно більші за цивільні аналоги, призначені для швидкої доставки важкої техніки, зокрема танків, безпосередньо на берег. З їх допомогою Китай може висаджуватись на непідготовлені пляжі, ускладнюючи оборону Тайваню. Баржі дозволяють використовувати нові місця для висадки, обминаючи обмеження традиційних портів, і створюють можливість для мобільного переміщення портів через протоку.

Нагадаємо, Тайвань заявляє, що Китай майже подвоїв кількість своїх військових кораблів навколо острова за останні кілька днів.

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