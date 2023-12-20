Китай, Росія та КНДР посилюють звʼязок між собою - США

Диктатури невдоволені існуючим світовим порядком, який заснований на правилах.

Влада Китаю, Росії та КНДР поглиблюють звʼязки між собою, зокрема через невдоволення існуючим світовим порядком, заснованому на правилах.

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Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ми бачимо наростаюче прагнення Росії й Китаю, а також певною мірою й Північної Кореї, збільшити та покращити свої зв’язки один з одним", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що влада цих трьох диктатур були незадоволені існуючим світовим порядком, який був встановлений після Другої світової війни.

"Ми досі вважаємо, що порядок, заснований на правилах, має значення, а також що існують певні країни, які хотіли би діяти всупереч цьому порядку",- зауважив Кірбі.

Він зазначив, що саме тому Сполучені Штати продовжують над зміцненням альянсів, а також партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні до належного рівня.

Разом з тим, представник Білого дому зазначив, що наразі у Вашингтона нема інформації, яка б вказувала на те, що Пекін передає Москві летальну зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці 92 ОШБр виявили на залишених росіянами позиціях китайські боєприпаси.

Крім того, ми раніше інформували, що США та Китай відновлять військові переговори для зменшення напруги.

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