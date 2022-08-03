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Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню: з’явилося відео масованого обстрілу морської протоки

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Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню: з’явилося відео масованого обстрілу морської протоки

Фото: Associated Press

Візит американської високопосадовиці Ненсі Пелосі на острів, який Китай вважає своєю територією, супроводжується “навчальним” обстрілом Тайванської протоки та звуками повітряної тривоги.

Під час візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань державне телебачення Китаю продемонструвало кадри початку навчань китайської армії, ВПС та флоту навколо острова.

Відповідне відео опубліковане в Twitter.

Раніше у соцмережах з'явилася карта, яка свідчить, що острів Тайвань буде фактично заблокований китайськими військами під час екстрено оголошених навчань.

Згодом в Мережі опублікували відео масованого обстрілу Тайванської протоки китайськими системами залпового вогню.

Як відомо, нещодавно міністерство закордонних справ Китаю оголосило, що Тайванська протока не є міжнародними водами, а "внутрішніми водами Китаю, територіальним морем, прилеглою зоною та виключною економічною зоною”.

Користувачі соцмереж публікують також відео з острова Тайвань, на якому звучить попереджувальна сирена протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що у вівторок, 2 серпня, на Тайвані приземлився літак з Ненсі Пелосі.

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