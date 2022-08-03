Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню: з’явилося відео масованого обстрілу морської протоки

Візит американської високопосадовиці Ненсі Пелосі на острів, який Китай вважає своєю територією, супроводжується “навчальним” обстрілом Тайванської протоки та звуками повітряної тривоги.

Під час візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань державне телебачення Китаю продемонструвало кадри початку навчань китайської армії, ВПС та флоту навколо острова.

Відповідне відео опубліковане в Twitter.

PLA launches military exercises near #Taiwan tonight pic.twitter.com/un7Tsx9kP1 — Intel Consortium PSF (@INTELPSF) August 2, 2022

Раніше у соцмережах з'явилася карта, яка свідчить, що острів Тайвань буде фактично заблокований китайськими військами під час екстрено оголошених навчань.

Згодом в Мережі опублікували відео масованого обстрілу Тайванської протоки китайськими системами залпового вогню.

This is what China's military exercises look like off the coast of Taiwan pic.twitter.com/RVnihoJ8hD — Spriteer (@spriteer_774400) August 2, 2022

Як відомо, нещодавно міністерство закордонних справ Китаю оголосило, що Тайванська протока не є міжнародними водами, а "внутрішніми водами Китаю, територіальним морем, прилеглою зоною та виключною економічною зоною”.

Користувачі соцмереж публікують також відео з острова Тайвань, на якому звучить попереджувальна сирена протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що у вівторок, 2 серпня, на Тайвані приземлився літак з Ненсі Пелосі.

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